Diciotto punti conquistati nelle ultime otto partite disputate, frutto di sei vittorie e due sconfitte evitabili, contro Empoli e Napoli. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vola e adesso può davvero sognare in grande. La classifica sorride agli orobici che, dopo la vittoria di stasera contro la Lazio, hanno raggiunto la Roma a quota 24, al sesto posto e a una sola lunghezza di distanza proprio dai ragazzi di Simone Inzaghi. Il Milan, che occupa la quarta posizione, è a soli due punti, ma deve giocare domani contro il Bologna.

Uno scenario che in pochi avrebbero immaginato potesse verificarsi a inizio stagione, quando la mazzata dell'eliminazione dai preliminari di Europa League per mano del Copenaghen sembrava aver minato le certezze acquisite negli anni dai nerazzurri. Sei partite senza vittorie, fino al 21 ottobre e a quel 5-1 sul campo del Chievo che è stato un vero e proprio spartiacque: da lì in poi la Dea ha ritrovato gli automatismi tipici delle squadre di Gasperini e ha ripreso a macinare gioco e punti. Nessuno può dire dove l'Atalanta possa arrivare, ma se davanti continueranno a balbettare, non è escluso un nuovo, straordinario miracolo.