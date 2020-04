L'Atalanta può cedere Castagne: rinnovo in bilico, la richiesta è 15 milioni

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Timothy Castagne, esterno belga ex Genk, ventiquattro anni, all'Atalanta dal 2017. Il giocatore è in scadenza nell'estate del 2021 e l'opzione fino al giugno successivo non è ancora stata esercitata. preso un incontro tra la dirignza della Dea e l'entourage ma potrebbe partire per 15 milioni per evitare minusvalenze. E piace sempre a Fiorentina e Napoli oltre alle big inglesi.