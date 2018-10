L'Atalanta raddoppia subito: 2-0 di Ilicic. Chievo annichilito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno-due Atalanta, Chievo annichilito al Bentegodi: 2-0 degli orobici. Dopo il vantaggio di De Roon, si sblocca anche Josip Ilicic, che riceve palla in posizione centrale a 25 metri dalla porta avversaria, si gira e fa partire un gran tiro all'angolino alto alla destra di Sorrentino. Nulla da fare per lui, che batosta per il Chievo, fin qui francamente mai in partita. 2-0 Atalanta nel giro di tre minuti, dopo De Roon ecco Ilicic.