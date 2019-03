© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una meraviglia di Alejandro Gomez ribalta la Fiorentina. In cinque minuti l'Atalanta trova prima l'1-1 e poi il 2-1 col Papu. Magia assoluta del fantasista argentino, che dopo aver dribblato Milenkovic e Simeone a centrocampo parte palla al piede, lascia a terra Pezzella e apre il destro che si insinua in porta alla sinistra di Lafont disteso in tuffo. Risultato ribaltato, che capolavoro del Papu.