L'Atalanta riprende ad allenarsi sotto gli occhi di Gasp. Ultimi rientri dall'estero entro domani

vedi letture

A differenza di altre squadre di Serie A come Inter e Juventus, l’Atalanta ha ripreso questa mattina gli allenamenti a livello individuale sotto gli occhi del tecnico Gian Piero Gasperini. Il centro tecnico di Zingonia mette a disposizione 3 campi in erba e 4 in sintetico, ma per il momento solo 2 in erba saranno utilizzati dalla Dea. Nello specifico, ogni giocatore avrà a disposizione un quarto di campo, quindi saranno 8 i giocatori che contemporaneamente potranno allenarsi. La convocazione è volontaria, come per quasi tutti i club, e al momento sono 15-16 i giocatori che potranno rispondere presente, in attesa di chi era volato all’estero e che dovrà rientrare in Italia entro domani. Poi, per questi ultimi, ci saranno i 14 giorni di quarantena all’interno di Zingonia.