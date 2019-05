© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sbloccata la gara, l'Atalanta non si ferma: uno-due da KO, gli orobici trovano il 2-0 sul Genoa nel giro di pochi minuti. A siglare il raddoppio è Timothy Castagne: azione di Gosens a sinistra, scarico per Djimsiti che in proiezione offensiva crossa teso al centro verso il belga. A porta praticamente vuota, il numero 21 deve soltanto colpire per battere Radu. 2-0 Atalanta, ora per il Genoa si fa dura.