L'Atalanta sbaglia tanto, Petagna punisce. All'intervallo è avanti la SPAL

Bel primo tempo a Bergamo fra Atalanta e SPAL, col risultato che per il momento premia la squadra di mister Semplici, avanti grazie alla rete dell'ex Andrea Petagna al minuto 8.

Partita che inizia subito su ritmi altissimi, con la SPAL che pressa a tutto campo e costringe l'Atalanta a giocare in orizzontale e a sbagliare più del solito. Già al settimo minuto la SPAL potrebbe andare avanti: Toloi perde un pallone sanguinoso al limite dell'area, la sfera arriva a Petagna che però non ha la necessaria lucidità per battere Berisha. L?ex di turno non sente l'errore e si rifà pochi secondi dopo all'8': la palla arriva a Kurtic sulla sinistra, con lo sloveno che mette in mezzo d'esterno destro un pallone perfetto che Petagna deve solo spingere in rete con la testa.

La SPAL non si accontenta però e continua a lavorare sugli errori individuali della Dea, mettendo in costante apprensione la difesa di Gasperini. L'Atalanta si vede per la prima volta al quarto d'ora con Gomez che spara fuori da buona posizione. Pochi minuti dopo, siamo al 23esimo ,ancora il Papu protagonista con un rigore in movimento su assist di Zapata. Ma Viviano, nell'occasione, è semplicemente miracoloso neutralizzando la conclusione col piede sinistro.

A quel punto l'Atalanta si smuove, almeno in parte, e entra con più cattiveria in partita. Ma Zapata prima, Ilicic poi, non riescono a finalizzare nel modo giusto. E la SPAL? Gli uomini di Semplici continuano a creare azioni da gol, soprattutto con le palle inattive sfruttando la fisicità di Petagna, Kurtic e Bonifazi, il cui colpo di testa poco prima del 40esimo viene intercettato sulla linea da Castagne.

Gli ultimi 5 minuti del primo tempo sono ancora di stampo atalantino, ma la difesa estense regge e la squadra di Semplici riesce a tornare negli spogliatoi avanti di una rete.