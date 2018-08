L'Atalanta si ferma a Reggio: 0-0 con il Copenaghen. Gollini senza voto

Fonte: Dall'inviato a Reggio Emilia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo pari in tre partite al Mapei Stadium per l'Atalanta, che con il Copenaghen non va oltre allo 0-0

LE FORMAZIONI - Ancora panchina per Berisha, perché Gasperini conferma il titolare Gollini, mentre Mancini prende il posto di Djimsiti. Per il resto undici annunciato con Barrow che viene preferito a Zapata, ancora considerato fuori forma anche per via della struttura fisica imponente. Solbakken invece utilizza Thomsen a centrocampo con capitan Zeca, mentre Fischer scala a sinistra e Sotiriou prende il posto in mezzo con N'Doye.

DIFESA TRABALLANTE - Come preventivabile l'Atalanta attacca subito, trovando buoni spazi per la connessione tra Gomez e Barrow, mentre il Copenaghen tenta di agire in rimessa, senza grandi opportunità. Così i nerazzurri trovano con un tiro di Gomez - dalla distanza, bloccato dall'estremo difensore Joronen - un tiro centrale di Freuler e una percussione di Barrow la possibilità di sbloccare il risultato, senza riuscirci. La differenza fra le due squadre è palpabile, i danesi sembrano vulnerabili e l'unico problema sembra quello di portarsi sull'1-0. I danesi non trovano il bandolo della matassa, costretti sulla difensiva, tanto che Frueler e Gomez vanno vicini al gol a cavallo del quarto d'ora, senza però avere successo.

BARROW PASTICCIONE - Il gambiano, chiamato in causa al posto di Zapata (il grande escluso della vigilia) non gioca la miglior gara in nerazzurro, siglando sì un gol - posizione di fuorigioco evidente - ma sbagliando qualsiasi appoggio, oltre alle decisioni importanti. Fumoso ma non per questo sostituito a inizio secondo tempo da Duvan Zapata, che prende il posto di Pasalic. Il colombiano prova a dare una sferzata, prima con una sponda per Gosens - che conclude a lato - poi con un tentativo da dentro l'area, ben controllato dal portiere avversario. La migliore occasione in sessanta minuti arriva da un cross di Zapata per Hateboer: l'olandese rimette in mezzo per Gomez che non arriva all'appuntamento con il pallone, mentre Joronen manda in angolo con un colpo di reni.

COPENHAGEN RESISTE - I giri nerazzurri continuano a crescere, Gomez va a un passo dal gol con il solito tiro a giro, finito fuori di pochissimo. Zapata, di fronte al portiere, non riesce a chiudere il lob, Hateboer rischia, con una ciabattata deviata, di fare meglio di tutti i compagni di squadra. I danesi? Non superano la metà campo quasi mai, costretti nella propria metà campo, a difendere uno 0-0 importantissimo. Come per Italia-Svezia, gli scandinavi escono con un pareggio molto importante, seppur non propriamente meritato. Fra una settimana servirà almeno un gol.

ATALANTA-COPENHAGEN 0-0

Marcatori:

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic (dal 46' Zapata); Barrow (dall'80' Cornelius), Gomez.

Copenhagen (4-4-2)

Andersen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Thomsen, Zeca (dal 46' Kvist), Fischer (dall'80' Kodro); Sotiriou (dal 76' Gregus), N'Doye.