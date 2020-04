L'Atalanta si gode il baby Traoré: l'ivoriano può essere il nuovo Kulusevski

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul nuovo gioiello di casa Atalanta. Si tratta del diciassettenne Amad Diallo Traore da Abidjan, Costa D'Avorio, fratello di Hamed Junior del Sassuolo in prestito dall'Empoli. Un baby crack già lanciato tra i big da Gian Piero Gasperini e già in rete, è considerato il potenziale nuovo Dejan Kulusevski della Dea. Potrebbe così, come Kulu, andare a farsi le ossa altrove per crescere e in caso di offerte pesanti, l'Atalanta potrebbe sedersi e ascoltarle.