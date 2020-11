L'Atalanta si gode Romero, nuovo ministro della difesa: cattiveria e furore al momento giusto

Gasperini ha sempre confermato che l'inserimento dei nuovi arrivati è abbastanza complicato, soprattutto nel suo 3-4-1-2. Cristian Romero è stata l'eccezione che ha confermato la regola: rispetto ai colleghi arrivati da poco, l'argentino ha subito scalato le gerarchie al centro della difesa con prestazioni da applausi, soprattutto nella sfida contro l'Inter. Anticipi, chiusure preventive e un'attenzione incredibile, senza risparmiare qualche scarpata agli avversari: prestazione di cattiveria agonistica e furore, qualità entrambe necessarie in un momento altalenante.

MINISTRO DELLA DIFESA - Prima Lautaro, poi Lukaku: il difensore albiceleste non ha risparmiato nessuno e ha concesso davvero poco, spesso si è anche proposto in fase offensiva. Mentalmente e fisicamente Romero si è adattato alla difesa a tre e al credo calcistico di Gasperini, dando tanta sostanza a una difesa che in diverse occasioni ha usato il fioretto. Per il momento il tecnico atalantino si gode il suo nuovo perno centrale, l'inserimento ha subito un'accelerata notevole e decisiva in un periodo alquanto particolare.