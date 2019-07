L'Atalanta si riscatta: 4-1 al Norwich, Muriel mattatore con una doppietta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sembra essere già in ottima forma e lo dimostra travolgendo per 4-1 il Norwich nella sfida amichevole disputata in serata, la seconda in terra britannica dopo quella con lo Swansea. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Cantwell, poi sale in cattedra Muriel, autore di una doppietta. Pasalic firma il 3-1, prima del sigillo definitivo di Barrow.