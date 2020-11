L'Atalanta sorride a metà, il pareggio vale una mezza vittoria. La sosta può schiarire le idee

La reazione c'è stata. L'Atalanta vista con il Liverpool era troppo brutta per essere vera: non tanto per il risultato - uno scarto simile può starci contro i campioni d'Inghilterra in carica -, ma per una prestazione assente. Occhi spenti e poca cattiveria, con pochissimi tiri verso la porta. Ieri pomeriggio la Dea non è riuscita ancora a pungere dai 16 metri, le poche conclusioni verso la porta hanno evidenziato una squadra che fa tanto possesso sul perimetro, ma non incide più come a inizio stagione. Le note positive comunque ci sono e si notano già vedendo la classifica: i nerazzurri sono lì e continuano a mettere in difficoltà le big. Nota a margine per Miranchuk: pochi minuti complessivi, ma due gol segnati. Ora Gasperini avrà la sosta per poter riflettere al meglio anche sulla situazione del classe '95.

TANTO POTENZIALE - Negli scorsi anni non era semplice trovare così tante alternative. Ieri il tecnico di Grugliasco ha mandato in campo il russo ex Lokomotiv e Muriel, con Ilicic in panchina per 90'. Nei primi match i vari cambi hanno portato benefici, ma allo stesso tempo hanno creato diversi scossoni all'interno dell'assetto tattico: tanto potenziale e gestione da rivedere, soprattutto nel momento cruciale di una stagione più che faticosa. C'è ancora la necessità da parte degli orobici di trovare le rotazioni corrette sotto i vari punti di vista.

PICCOLA PAUSA - Finalmente la sosta arriva per dare fiato a chi ha giocato troppo, anche se ci sarà più di qualcuno impegnato con le rispettive nazionali. Gasperini avrà un paio di settimane per poter riordinare le idee e capire dove intervenire: oltre ai gol subiti c'è la necessità di sistemare il dato delle conclusioni in porta, più basso rispetto al passato. Accorgimenti tattici, come suggerito dal Gasp, per poter tornare a brillare anche nei momenti più oscuri. Intanto gli orobici mettono in cassaforte una mezza vittoria, per convincere c'è ancora tempo.