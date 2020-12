L’Atalanta torna al successo, i risultati danno ragione al Gasp. Papu Gomez in campo a Torino?

Una vittoria fondamentale dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini torna al successo in casa dopo oltre due mesi: i tre punti al Gewiss Stadium mancavano dal 4 ottobre, nel 5-2 contro il Cagliari. Partita bloccata nel primo tempo, ma messa sui binari giusti nella ripresa: una Fiorentina poco propositiva ha fatto il resto. Tre punti e qualche sorriso in più in mezzo al campo, le chiacchiere sono state rispedite al mittente.

NO PAPU, NO PARTY? - Capitolo Gomez. Il dieci argentino è rientrato nell’elenco dei convocati, ma ha assistito alla sfida direttamente dalla panchina. Un segnale dopo le tante voci dei giorni scorsi o soltanto turnover in vista del match dell’Allianz Stadium? Mercoledì avremo una risposta ancor più precisa. Il tecnico però lo ha riconfermato: le scelte vengono fatte in un'unica direzione, in modo tale da schierare la miglior formazione possibile in quel momento. Repetita iuvant.

SI TORNA AL SUCCESSO - La classifica e la mancanza di vittorie in casa stava aumentando di qualche grammo quel peso di troppo sulle spalle: la prestazione di ieri pomeriggio ha cancellato parzialmente qualche problema - ancora non sono arrivati i gol degli attaccanti -, ma la difesa regge bene. Almeno Romero ha alzato la famosa asticella insieme all’allenatore nerazzurro: secondo clean sheet consecutivo, quinto in stagione dopo qualche critica di troppo nei confronti del pacchetto arretrato.

SUBITO IN CAMPO - Non c’è tempo per porsi ulteriori interrogativi, il calendario non permette a nessuno di ritornare sul passato. Mercoledì alle 18.30 c’è la Juventus: bisogna convincere ancora una volta, per poter dare un segnale un po’ a tutti. Alla presidenza, per cercare di allungare un pochino il passo, ma soprattutto all’ambiente: questa squadra ha ancora molto da dire. I risultati d'altronde parlano chiaro.