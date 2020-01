L'Atalanta torna su Trincao. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri, che avevano già seguito il giovane portoghese del Braga già in estate, avrebbero formulato un'offerta da 11 milioni. No del club lusitano, che chiede i 30 milioni di euro previsti dalla clausola risolutiva per liberarlo (ma pare pronto a fare sconti). Sul giocatore, nel mirino in passato anche della Juventus, vi sono pure Newcastle e Bordeaux.