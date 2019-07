L'Atletico Madrid contatta Ancelotti per Fabian. Ma per Napoli è incedibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo il Real, c'è anche l'Atletico Madrid sulle tracce di Fabian Ruiz. Stando a quanto riferito da As, infatti, è da tempo che Diego Simeone sta provando a prenderlo e in queste settimane è tornato a muoversi. Andrea Berta, il direttore sportivo, è innamorato calcisticamente del centrocampista, su cui c'è mezza Europa, e già lo scorso anno fu vicino alla buona riuscita dell'operazione con il Real Betis.

NO DEL NAPOLI - In questi giorni il ds dei Colchoneros ha contattato più volte Carlo Ancelotti per provare ad aprire una negoziazione, ricevendo però la stessa risposta che è stata data al Real Madrid: "Fabian è incedibile". Né Atletico né Real però si arrenderanno, pur sapendo che difficilmente De Laurentiis venderà uno dei suoi gioielli appena un anno dopo il suo acquisto. Per blindarlo potrebbe essere proposto il rinnovo fino al 2023, ma al momento non ci sono stati altri contatti rispetto a quelli passati.