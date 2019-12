© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atlético Madrid guarda in Italia per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riferito da As, il club di Simeone starebbe pensando a Krzysztof Piatek del Milan e Andrea Belotti del Torino come nomi per la finestra invernale. Le alternative, in giro per l'Europa, portano a Rodrigo del Valencia ed Edinson Cavani del PSG.