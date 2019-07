L'Atletico supera il Napoli per James: contatto tra il giocatore e il Cholo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Rai Sport, l’Atletico Madrid in attesa di incassare i soldi della clausola di Antoine Griezmann sta cercando già di investire sul mercato. I colchonero avrebbero offerto 42 milioni al Real Madrid per James Rodriguez. Un’offerta che supererebbe quella del Napoli, che vorrebbe un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 30-35 milioni. Il giocatore avrebbe sentito al telefono Diego Simeone che starebbe cercando di convincerlo ad accettare la pista Madrid.