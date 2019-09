L'Atletico verso la Juve: per AS un solo dubbio. Terzini rinnovati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo l'edizione oggi in edicola di AS, l'Atletico Madrid dovrebbe scendere in campo contro la Juventus con il 4-3-3. Tanti nomi nuovi, arrivati dal mercato, in campo: tre sicuri di essere titolari ovvero i due terzini, Trippier e Lodi, e l'esterno Joao Felix. Secondo il giornale, Simeone ha un solo dubbio, quello tra Lemar e Vitolo sull'esterno sinistro d'attacco per completare il tridente con Diego Costa.