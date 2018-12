L'attaccante che Gasp cercava da tempo: Zapata, ora serve continuità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le doti, fisiche e tecniche, da centravanti di razza gliele hanno sempre riconosciute tutti, ma gli è mancata spesso quella continuità di rendimento che separa il buon giocatore dal grande attaccante. La carriera di Duvan Zapata potrebbe essere finalmente arrivata a un punto di svolta importante: cinque reti nelle ultime tre partite e record di 11 centri in Serie A (realizzato l'anno scorso con la maglia della Sampdoria) sempre più vicino. Quella attuale potrebbe essere la stagione della sua definitiva consacrazione.

Il 27enne colombiano, dopo un comprensibile periodo di rodaggio iniziale, è finalmente entrato nei meccanismi consolidati dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini e sta trascinando la Dea a suon di gol e grandi prestazioni, da vero leader. Il tecnico di Grugliasco ha finalmente trovato il punto di riferimento offensivo che cercava da tempo, un giocatore in grado non solo di aiutare la squadra e far salire i compagni - come faceva Petagna, che esaltava le qualità del Papu Gomez - ma anche di far reparto da solo e finalizzare la grande mole di gioco prodotta. Finalmente l'Atalanta non è più solo esterni e inserimenti, a patto che Zapata, per una volta, non si smarrisca proprio sul più bello.