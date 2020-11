L'attacco al potere di Gasperini: artiglieria pesante contro il Liverpool, l'Atalanta ci prova

Gian Piero Gasperini ci prova, ci crede, speriamo ci riesca anche. La sua Atalanta arriva al confronto col Liverpool di Jurgen Klopp con tanti assenti, soprattutto dietro. Ma non si nasconde e e anzi rilancia, soprattutto lì davanti: l'intenzione è Muriel-Zapata con Gomez dietro e Ilicic fuori, almeno dall'inizio. L'attacco pesante che non è sinonimo di garanzia, perché lo sloveno è bello, prezioso e soprattutto importante nelle dinamiche della Dea. Ma sa tanto di sfida, di attacco al potere. Che scricchiola.

Liverpool in difficoltà. Lasciamo perdere Sparta e Atene, che piangano o ridano. I Reds sono e restano un altro mondo, un'altra dimensione, rispetto a quella che non è più una favola di provincia ma non è ancora niente di paragonabile. Però la squadra di Klopp scricchiola eccome: non avrà Van Dijk e Fabinho, ha subito almeno un gol in nove gare su dodici in questo avvio di stagione, vince ma una volta tanto non convince. Son bestie nere, anzi rosse, difficili da domare. Ma l'Atalanta ci prova e ci crede, speriamo ci riesca anche.