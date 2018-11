L'attacco dei piccoletti funziona: Mertens è tornato indispensabile

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre gol per mettere ancora una volta in chiaro le cose: l'attaccante più forte della rosa del Napoli è sempre lui, Dries Mertens. Il folletto belga, dopo un inizio di stagione caratterizzato da prestazioni non sempre soddisfacenti e disturbato dal dualismo con Milik, che lo ha relegato più volte in panchina, sembra essere finalmente tornato ai livelli degli ultimi campionati, in cui era stato il trascinatore assoluto dei campani.

Si era fatto sentire dopo il match contro la Roma e Ancelotti gli ha voluto concedere una chance da titolare contro l'Empoli. Mertens ha risposto presente, firmando una splendida tripletta e fornendo l'assist vincente proprio al suo nemico Milik. L'abbraccio tra i due simboleggia l'armonia che si vive nello spogliatoio dei partenopei: una bella notizia in vista della sfida contro il Paris Saint-Germain, che sarà decisiva per la qualificazione agli ottavi della Champions League. Carletto può contare su un parco attaccanti di tutto rispetto (anche stasera Insigne ha timbrato il cartellino) e su una squadra che ha dimostrato di essere valida anche nelle cosiddette seconde linee. Il robusto turnover operato stasera è l'ennesima riprova, per la gioia di Aurelio De Laurentiis.