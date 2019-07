L'attacco del Milan, tra cedibili senza offerte e incastri da sviluppare

Paolo Maldini si trova di fronte a un bel cubo di Rubik. Perché l'attacco del Milan di Marco Giampaolo rischia di essere un discreto problema, con tanti giocatori che potrebbero partire - in caso di offerte - ma che al momento rimangono in forza ai rossoneri.

LA CERTEZZA - Risponde al nome di Krzysztof Piatek, arrivato a gennaio dal Genoa per 35 milioni di euro. Nelle scorse settimane si è parlato di un ipotetico addio, soprattutto in direzione Real Madrid, ma per ora non ci sono state richieste. E dovrebbe essere l'intoccabile per uno dei due posti da attaccanti, quello con il nove sulla schiena.

I CEDIBILI - Sono principalmente due: il primo, Jesus Suso, non ha grosse offerte nonostante una clausola rescissoria da 38 milioni di euro. C'era il Napoli, con Sarri, ma non ha mai formalizzato l'interesse. Ora le big stanno a guardare, Arsenal e Atletico Madrid avevano chiesto informazioni nelle scorse finestre di mercato, lui vorrebbe un rinnovo ma tutto era bloccato. Poi c'è Patrick Cutrone: ha delle offerte, piace molto alla Fiorentina, ma ci potrebbe essere una sorpresa.

I COMPRIMARI - Castillejo dovrebbe rimanere a meno di proposte altissime - anche perché il rischio minusvalenza è dietro l'angolo, mentre Borini è da valutare. Potrebbe comunque rimanere.

L'INCASTRO - Il nome più esotico è quello di Andre Silva, arrivato due anni fa dal Porto come il nuovo Cristiano Ronaldo, derubricato come esubero solamente l'estate scorsa. Non è certo che se ne vada e non possa avere una nuova possibilità con Marco Giampaolo, per ritornare a un discreto livello dopo due anni, tra Milan e Siviglia, non troppo positivi.