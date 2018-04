L'attacco di Buffon a Oliver. Il secondo è fuori luogo

Fonte: Dal nostro inviato al Bernabeu

© foto di www.imagephotoagency.it

La luce di Gianluigi Buffon si è spenta, in campo. Quella della ragione, che lo ha portato a scagliarsi contro Mark Oliver. Non giustificabile ma comprensibile, perché è caduto nella più fragile delle umanità. Nel ribellarsi a quella che a suo dire è stata un'ingiustizia, un affronto, uno smacco e uno sgambetto alla rincorsa all'impresa. Così il rosso ingeneroso, così il tributo del Bernabeu, così una rabbia che però poi non ha smaltito e digerito. Sicchè se il primo attacco è umano, il secondo no. Il secondo è evitabile, perché non può un campione del suo livello e della sua levatura dire che "l'arbitro ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore". Che "se non se la sentiva di arbitrare poteva stare con moglie e figli". Perché al netto di ogni più nefasto, è altrettanto umano, errore, è un attacco che lede l'immagine di chi lo sferra. Allegri parla d'errore grigio, i commentatori e pure gli ex fischietti si dividono. Non c'è chiarezza e forse i maliziosi ritengono che sia stato un "rigore Bernabeu", come pure chiesto è domandato dai giornalisti spagnoli a Zidane. Però c'è modo e modo. C'è pensiero e pensiero. E l'ultima al Bernabeu non doveva essere un autogol tale. Soprattutto dopo il triplice fischio, non tanto dopo quello del rigore.