L'attacco di Marotta: "C'è un palese rigore per noi! Denuncio il vuoto normativo sul VAR"

Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, parla dopo la gara contro il Parma pareggiata per 2-2. "Non voglio creare alibi ma fatta questa premessa è doveroso da parte mia esprimere la considerazione sulle valutazioni e sugli arbitraggi avuti. E' l'unico strumento che abbiamo. Purtroppo c'è un vuoto normativo e regolamentare: il VAR interviene solo in caso di estremo errore dell'arbitro ma non dobbiamo vedere un susseguirsi di decisioni sbagliate. C'è un palese ed evidente rigore per noi. O l'arbitro presta più attenzione o il VAR deve essere utilizzato. Se lo si usa solo parzialmente si creano situazioni di disagio che incidono sul risultato. Poi la prestazione non è stata delle più belle e ne parla il mister ma dopo sei partite faccio questo consuntivo", ha detto a Sky.

