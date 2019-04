L'atteggiamento giusto: il Milan e Gattuso tornano a convincere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una vittoria che vale più di tre punti. Perché il Milan ne aveva conquistato solo uno nelle ultime quattro partite disputate e perché la squadra di Gattuso sembrava essersi smarrita dopo la sconfitta nel derby, al di là della buona prestazione fornita a Torino contro la capolista Juventus e delle polemiche seguenti. C'era bisogno di reagire e di tornare al successo, contro una diretta rivale nella corsa alla Champions; una missione che i rossoneri hanno portato a termine con successo, grazie a una prestazione convincente per compattezza e determinazione, e agli episodi, che stavolta hanno favorito Romagnoli e soci.

Non è ancora un Milan brillante, ma la spinta psicologica e motivazionale che deriva dalla sfida di stasera può essere fondamentale nel finale di stagione, soprattutto in vista delle prossime due complicate trasferte. A Parma e Torino, il Diavolo sarà chiamato a dare continuità e risposte concrete, prima di un finale di campionato che sembra in discesa. Anche Gattuso sembra aver ritrovato la sua proverbiale grinta e qualche certezza: il mister rossonero ha inciso nelle scelte iniziali e nei cambi (il 3-4-2-1 utilizzato nel finale può diventare un'alternativa importante in futuro). L'atteggiamento, per la seconda volta consecutiva, è sembrato quello giusto; meglio tardi che mai, visto che adesso ogni passo falso potrebbe essere pagato a caro prezzo.