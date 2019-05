L'attesa bianconera, poi l'Inter e infine il Milan: Conte e il podio del futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La presenza di Antonio Conte a Torino non passa mai inosservata. Anche per un saluto, anche per un caffè. L'attesa dell'ex ct per quello che sarà l'esito dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, atteso a breve, è però un dato di fatto. Così come quello che, per Conte, la prima scelta resta la Juventus. Altrimenti avrebbe già un tavolo di discussione per dettagli, mercato e prospettive con l'Inter, visto che la Roma l'ha scartata nell'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Milano dietro Difficile il Milan, non certo impossibile, ma un mercato non faraonico all'orizzonte per i rossoneri col capestro del FFP, lascia aperta certamente più la chance di vederlo nella Milano nerazzurra. Che non sarà la prima scelta di Conte ma che è oggi la possibilità meno remota, sebbene i 28 milioni di euro per liberarsi di Luciano Spalletti e del suo staff, per l'Inter, siano tenuti ben più che in conto da Suning. Sicché il domani dell'ex ct è ancora un rebus. Mentre aspetta, lui come i tifosi della Juventus, l'incontro tra Allegri e Agnelli. E, perché no, pure Suning.