L'attesa per Milik, l'accordo con Dzeko, Suarez-Atletico: il punto sul valzer dei 9

vedi letture

La Juventus sembra aver definitivamente lasciato la pista Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano domani sosterrà in ogni caso l'esame per prendere lo status da comunitario ma la tempistica sembra aver fatto desistere la Juve dall'assalto al giocatore del Barcellona. La novità di giornata è la chiamata di Diego Simeone: negli scorsi giorni l'Atletico osservava il futuro di Suarez senza però esser mai andato a fondo alla questione. Adesso che la Juve pare sfumata, i Colchoneros hanno contattato la punta per portarlo a Madrid. Servirà un'uscita e l'indiziato è Diego Costa: può andare al Fenerbahce in Turchia.

Attesa per Milik L'agente del giocatore è arrivato a Roma oggi, in queste ore si è poi spostato a Frosinone. Intanto Arkadiusz Milik stamattina non si è allenato coi compagni a Castelvolturno: pronto l'addio al Napoli, manca però ancora il sì alla Roma. Aspetta la Juventus ma i bianconeri hanno deciso di andare su altro, ovvero su Edin Dzeko. Per Milik pronti 5 milioni all'anno, il giocatore si sta convincendo ad accettare il club di Friedkin.

Poi Dzeko La Roma si prepara a cedere il bosniaco alla Juventus, servirà ovviamente il sì da parte di Milik per sbloccare il tutto. Intesa che c'è tra le parti, sia tra club che col giocatore. Il passaggio sempre più vicino di Mattia De Sciglio alla Roma è slegato formalmente dall'operazione ma è chiaro che potrebbe andare ad abbassare poi la cifra totale del trasferimento.