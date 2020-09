L'attesa per Tonali, i giorni di Bakayoko. Poi per il Milan sarà l'ora dei colpi in difesa

E' una settimana importante per il mercato del Milan, che prenderà il via già tra oggi e domani: Sandro Tonali è atteso in arrivo per test e firma. Un matrimonio già scritto e annunciato da tutti i protagonisti di una storia che ha visto i rossoneri vincere la concorrenza delle altre big italiane per prenderlo dal Brescia. Poi Tiemoue Bakayoko: Stefano Pioli ha chiesto sin da subito il mediano del Chelsea, calciatore perfetto per caratteristiche tecnico tattiche per il suo gioco. Non è da escludere una nuova accelerata a breve per sigillare l'intesa.

Poi la difesa Poi i colpi in difesa. Il Milan vuol cedere Andrea Conti (più di Davide Calabria che rientra nella lista): per prendere il suo posto c'è Nikola Milenkovic della Fiorentina che può giocare anche da centrale. Steven Dumfries del PSV Eindhoven altro nome caldo. A proposito dei centrali: via uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio, poi l'assalto a un nuovo giocatore. Il serbo dei viola è il primo nome, club dove gioca anche German Pezzella. Nacho può arrivare dal Real Madrid, Wesley Fofana del Saint-Etienne piace ma costa 30 milioni. Intanto dal Portogallo spunta il nome di Nuno Mendes, baby del Benfica, per l'out mancino: servirà prima cedere Diego Laxalt.