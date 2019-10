L'autorete, il rosso, i troppi errori: che succede a Kalidou Koulibaly?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dieci giornate, di campionato e tanti errori. Troppi, se sei considerato uno dei migliori difensori al mondo e se il tuo nome - per quanto fatto nel tuo passato recente - figura tra i 30 finalisti di France Football per l'assegnazione del Pallone d'Oro. Che fine ha fatto Kalidou Koulibaly? L'analisi del momento del difensore senegalese è passata in secondo piano a causa delle polemiche post-gara per le decisioni arbitrali che hanno caratterizzato Napoli-Atalanta. Ma analizzando la partita, è lui il primo responsabile sui due gol subiti dai partenopei. Esce in anticipo, esce male e permette a Freuler prima e a Ilicic poi di trovarsi tutto solo dinanzi a Meret.

Che disastro contro la Juventus - Rientrato in ritardo per la Coppa d'Africa, Koulibaly s'è presentato ai nastri di partenza in palese ritardo di condizione. Alla seconda contro la Juventus è stato per distacco il peggiore in campo: sverniciato da Higuain sul gol del momentaneo 2-0 e protagonista dell'autorete che ha permesso alla Juventus a tempo scaduto di imporsi 4-3.

Contro il Cagliari ha perso la testa - Altro giro, altra corsa. Contro il Cagliari, una delle due gare fin qui perde dal Napoli in campionato, il difensore senegalese ha letteralmente perso la testa. Entra al 46esimo e prima del triplice fischio si fa cacciare: esagera con le proteste e si becca il cartellino rosso.

E' il responsabile dei gol dell'Atalanta - Poi la gara di ieri sera, quella che l'ha visto protagonista in negativo con due uscite dalla linea difensiva quantomeno rivedibili. Inspiegabili entrambe, forse peggio la seconda perché nel momento decisivo della partita decide di lasciare Ilicic tutto solo in area dinanzi a Meret.

Media voto: 5.63. Paga l'assenza di Raul Albiol? Stando ai giudizi di queste prime dieci giornate, la media voto di Kalidou Koulibaly è di 5.63. Decisamente non all'altezza di un difensore del suo calibro. Sta pagando una preparazione atletica iniziata in ritardo ma, probabilmente, anche l'assenza di Raul Albiol. Che negli ultimi anni ha guidato la difesa del Napoli e ha contribuito alla crescita di Koulibaly, in questo avvio di stagione la brutta copia di sé stesso.