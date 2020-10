L'azionista Bava ad Agnelli: "Crede nel Paradiso? Finanziamo l'industria degli armamenti?"

Centodue domande, e risposte, da parte dell'azionista di Juventus Marco Bava, con la società bianconera. E i temi toccati sono molteplici, alcuni pure ben oltre quelli che saranno portanti nell'Assemblea dei soci di domani. "Il Presidente Andrea Agnelli crede nel Paradiso?" è certamente quella più inattesa, tanto che la risposta numero 18 è chiara. "La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno". E poi ancora: "Finanziamo l'industria degli armamenti?". No. "Si è incassato in nero?" No. "Avete fatto smaltimenti irregolare di rifiuti tossici?" No.