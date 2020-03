L'Ecuador vuole riportare Caicedo in nazionale. Lui pensa solo allo Scudetto con la Lazio

L'Ecuador vuole riportare in nazionale Felipe Caicedo. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il rapporto con la nazionale si è interrotto a settembre 2017, ora dall'Ecuador sono ripartite le attenzione per riavere la punta della Lazio per le prossime partite di qualificazione al Mondiale contro Argentina e Uruguay. Tuttavia, Caicedo non appare intenzionato a riaprire la sua storia con l'Ecuador, visto che vuole concentrarsi totalmente sulla Lazio: l'attaccante vuole segnare ancora per continuare a lottare per lo Scudetto con i biancocelesti.