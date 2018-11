L'effetto Wembley si fa sentire. Tottenham-Inter finisce 1-0

Tottenham-Inter 1-0 (80' Eriksen)

Fonte: dall'inviato a Wembley, Londra

© foto di PhotoViews

Poteva essere la serata della storia, invece la sfida fra Tottenham e Inter si è trasformata in una cocente delusione per i colori nerazzurri. Dopo un primo tempo di enorme sofferenza, l'Inter prova a rialzarsi nella ripresa ma viene trafitta dal talento di Eriksen. E l'1-0 regala al Tottenham il secondo posto, seppur a pari punti con i nerazzurri.

SPURS, SPURS E ANCORA SPURS - Il primo tempo ha parlato piuttosto chiaramente. La squadra migliore in campo è stata il Tottenham, senza dubbio alcuno. Spurs che partono forte, come di consueto quando giocano in ‘casa’, e dopo 8 minuti di gioco hanno già confezionato 2 buone palle gol con Kane e Dele Alli. Ma la mira non è delle migliori, fortunatamente per l’Inter. Politano prova a sgommare fra Aurier e Vertonghen ma con scarsi risultati e allora è ancora il Tottenham a cercare gloria in avanti, questa volta col Coco Lamela.

NERAZZURRI SOTTO PRESSIONE - Nei 10 minuti fra il 20’ ed il 30 l’Inter ci prova, a costruire qualcosa. Ma la sensazione è che i pochi e saltuari pericoli che arrivano nell’area Spurs siano più frutto degli episodi che di un progetto di gioco preciso. Anche perché Radja Nainggolan, evidentemente in difficoltà fisica, è l’ombra di se stesso. E lì nel mezzo, con l’intensità del Tottenham, questo è un bel problema. E si arriva al 38esimo, quando Winks trasforma una palla sporca in una conclusione velenosissima. Ma la traversa in questo caso si mette dalla parte dei nerazzurri. Ancora qualche minuto, siamo al 44esimo, e Spalletti sostituisce Nainggolan con Borja Valero per problemi fisici. Il Tottenham chiude in attacco, ci prova perfino Sissoko, ma il risultato non cambia. All’intervallo è 0-0. E l’Inter può rifiatare.

STESSO COPIONE - La ripresa inizia più o meno nello stesso modo in cui era finito il primo tempo. Ovvero col Tottenham alla disperata ricerca del gol che lo terrebbe in vita. Al 48esimo arriva il primo tiro vero e proprio dell’Inter, se così si può chiamare. Vecino sparacchia fuori dal limite dell’area. Ed il Tottenham continua a tessere trame di gioco e a creare pericoli in maniera costante e continua.

L’INTER CI PROVA, IL TOTTENHAM LA SBLOCCA - Borja Valero porta idee e palleggio e in contropiede l’Inter inizia a farsi pericolosa. Prima con una bella trama a centrocampo fra lo spagnolo e Politano che scarica su Icardi che senza motivi apparenti preferisce servire (male) l’accorrente Perisic piuttosto che tirare. Pochi secondi dopo è Skriniar a cestinare una ghiotta opportunità sottoporta dopo un batti e ribatti in area. La partita cambia fra il 63esimo ed il 68esimo, ovvero quando entrano in campo Son e Eriksen. Wembley si rianima e inizia a spingere. Son conferma di essere in forma e cerca subito la conclusione, senza fortuna. Perisic gli risponde, ma Lloris si supera e regala una parata salva risultato. E si arriva all’80esimo, il momento della svolta. Percussione laterale di Sissoko che entra in area, appoggia per Dele Alli che a sua volta gira per un liberissimo Eriksen. Piattone sinistro, Handanovic battuto e girone riaperto.

FINALE SENZA SORPRESE - L’Inter prova ad affidarsi ancora una volta ai nervi per il solito finale bollente di partita. Ma questa volta, a differenza dell’andata, il risultato non è quello sperato. E ora i nerazzurri, pur battendo in PSV nell’ultima gara, non sono più padroni del proprio destino Champions.