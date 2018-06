© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo si era già visto a Bergamo, nell'amichevole pre Mondiale contro la Colombia. Con l'Uruguay, nell'esordio, l'Egitto ha giocato praticamente la stessa partita. Buon centrocampo, anche muscoloso, difesa che alle volte - soprattutto nel secondo tempo - balla un po' troppo, attacco praticamente inesistente.

È proprio in avanti che Cuper dovrà mettere mano per sperare di non uscire già al primo turno, già a partire dalla sfida contro la Russia, tra quattro giorni. È probabile che il tecnico, ex Inter e Parma, abbia deciso di lasciare in panchina Mohamed Salah, la stessa dei Faraoni, proprio per questo motivo. Troppo vicine la prossima, decisiva, gara contro i padroni di casa. E poi l'Uruguay, almeno sulla carta, sarebbe la formazione più difficile da incontrare delle tre. L'Egitto senza Salah è come un cielo senza stelle. Proprio perché l'unica sarebbe Momo.