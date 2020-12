L'emergenza sui quinti: la Lazio paga scelte sbagliate e si ritrova ancora a sperare in Lulic

Era il 5 febbraio scorso, quasi un anno fa, quando Lulic giocò l'ultima partita prima di finire sotto i ferri per l'operazione alla caviglia e iniziare un calvario che ancora non è finito. L'assenza del laterale, nonché capitano, ha creato un 'buco' non indifferente a sinistra. Un'emergenza che è durata per tutto il seguito del campionato scorso e continua a esserci anche adesso, perché l'erede del bosniaco, Fares (preso per circa 8-9 milioni dalla Spal), non ha convinto appieno e soprattuto ha saltato le ultime tre partite per un infortunio al polpaccio. Che lo costringerà a stare fermo almeno fino a metà gennaio: proverà a recuperare per il derby del 15 gennaio. Morale della favola: dopo aver provato tanti esterni negli ultimi anni (Lukaku, Durmisi, Rumulo, Jony), la Lazio non solo non ha trovato un quinto mancino titolare per il futuro (Lulic ha 34 anni), ma si ritrova ancora ad adattare Marusic a sinistra. Costringendo lui e Lazzari a fare gli straordinari ogni tre giorni nella posizione più dispendiosa a livello fisico.

Detto che a Fares va ancora concesso tempo per inserirsi al meglio, in una stagione molto complicata e strana, è impensabile che la Lazio non abbia risolto un problema (l'eredità di Lulic) che sapeva da anni di dover sbrogliare. Lulic doveva diventare l'alternativa di spessore, invece adesso è ancora l'uomo a cui Inzaghi è costretto ad aggrapparsi. Per quanto possa essere funzionale e perfetto per i suoi schemi, una squadra che vuole confermarsi in Champions non può ancora aspettare un calciatore di 34 anni, fermo da un anno e reduce da due operazioni alla caviglia. Nei prossimi giorni il bosniaco tornerà comunque a lavorare per aggregarsi al gruppo: è pronto per tornare. Ma non basta, perché bisognerà capire come rientrerà e che tipo di apporto potrà dare alla Lazio. In base a ciò, la società deciderà se e come agire sul mercato per mettere eventualmente un'altra "pezza" sulla fascia sinistra. In attesa, chissà quando, di risolvere definitivamente un problema che viene costantemente rimandato da anni.