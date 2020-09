L'emozionato Luis Suarez non concede digressioni: Juventus e Perugia temi tabù in conferenza

Una conferenza stampa attesissima, quella con cui Luis Suarez ha salutato il Barcellona. Ad attenderlo c'è l'Atletico Madrid di Diego Simeone, ma oggi per il Pistolero era soltanto il momento dei saluti a quella che per 6 anni è stata la sua casa. Una conferenza stampa in cui Suarez ha mostrato il suo lato umano e sensibile, le lacrime e la commozione dei primi minuti ne è prova inconfutabile. 30 minuti di parole e pensieri in cui il Pistolero ha pensato solo e soltanto al Barça, ai ricordi (belli e brutti), ai successi, ai gol. Con qualche piccola e mirata digressione concessa solo all'Atletico Madrid, sua nuova squadra.

E la Juventus? Suarez non l'ha mai nominata. Mai tirata in ballo, mai sfiorato l'argomento. Si è solo limitato a dire che "sono arrivate tantissime offerte". Chissà se il quel "tantissime" era presente anche quella bianconera. Oltre alla Juve, però, Suarez ha dribblato come solo lui sa fare anche l'argomento scottante, quello legato all'indagine dietro il suo esame di italiano a Perugia. Nessun commento, nessun pensiero rivolto all'Università per Stranieri al centro dell'indagine della Procura di Perugia.

