L'emozione di Pogba come quella di CR7: lo Stadium fa un altro acquisto

“Tornare? Chi lo sa. Mi sono emozionato”. Parole e musica di Paul Pogba, ieri centrocampista della Juventus, oggi del Manchester United, domani chi lo sa. Il Pogback è stato dolce per i Red Devils, non certo per la Vecchia Signora. Pur senza brillare, il centrocampista francese ha messo lo zampino in entrambi i gol della clamorosa rimonta: ha conquistato il fallo della punizione dell’1-1 ed era tra Bonucci e Alex Sandro quando i due bianconeri sono riusciti in qualche modo a spedire la palla alle spalle di Szczesny. Decisivo, al netto delle critiche, Pogba lo è sempre stato.

Per lui, in quella che ha definito una seconda casa, è stato di sicuro emozionante: lo Stadium non ha esitato a tributargli una duplice, sincera, ovazione. È uno di famiglia, per i tifosi della Juve, arrivato ragazzino e partito uomo. Quelli che non gli perdonano il ritorno all’United sono in netta minoranza. Il pensiero, al leggere di quella emozione, non può che andare all’ormai celebre rovesciata di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid. In quel caso, la standing ovation dello Stadium è stata, per ammissione dello stesso portoghese, uno dei fattori che lo hanno spinto a scegliere il bianconero.

La tifoseria potrebbe aver reso, di nuovo, più facile un acquisto? Saranno le strade del mercato a dirlo. A gennaio, al di là di ogni ambizione e progetto, l’affare è quasi infattibile. Le regole ne consentirebbero l’impiego in Champions, ma imbastire nel mercato di riparazione un’operazione del genere pare fuori da ogni logica, persino da quella prendi-tutto di Agnelli. Non si tratta solo di convincere il Manchester United. Senza scendere nei dettagli del bilancio, e della complicata sostenibilità di una maxi-trattativa a gennaio, Pogba all’Old Trafford guadagna quasi il doppio di Dybala, il secondo giocatore più pagato di una rosa che ha già accettato l’acquisto fuori budget di CR7 pur di provare a vincere tutto. Pogba non potrebbe inserirsi fuori salary cap, soprattutto a gennaio: a quel punto sarebbe inevitabile e anche comprensibile che qualcun altro bussi alla porta di Paratici e Nedved. In estate, invece, tutto è possibile, per una società che non si pone limiti. Aiutata dal suo pubblico: dopo Cristiano Ronaldo, lo Stadium potrebbe aver facilitato un altro acquisto.