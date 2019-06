L'Empoli fa cassa, dalle cessioni di Traore e Krunic arrivano 25 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli nelle ultime ore ha fatto cassa cedendo due dei suoi gioielli più brillanti. Analizzando le ultime mosse di mercato in A, infatti, il Corriere della Sera sottolinea come il Milan abbia concluso l’acquisto del centrocampista bosniaco 25enne Rade Krunic (firmerà un contratto quadriennale, alla società di Corsi andranno 8 milioni più 2 di bonus). Krunic, però, non è l’unico giocatore che lascerà l’Empoli, retrocesso in B: Hamed Traorè è stato infatti acquistato dalla Juventus per 15 milioni comprensivi di bonus.