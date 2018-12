L'Empoli ferma la propria corsa. Ma i motivi per sorridere non mancano

© foto di Federico Gaetano

Dopo 4 partite fatte di 3 vittorie e un pareggio, si ferma la corsa del nuovo Empoli di mister Beppe Iachini. Dopo il suo arrivo al posto dell'esonerato Andreazzoli infatti gli azzurri non avevano ancora conosciuto sconfitta, vincendo in casa contro Udinese, Atalanta e Bologna e pareggiando in trasferta sul campo della SPAL. 10 punti in 4 partite fondamentali per la corsa salvezza che rendono un po' più indolore il ko odierno nel derby con la Fiorentina.

E dire che anche oggi, l'Empoli, aveva comunque cercato di giocare per la vittoria, salvo poi concedere campo e occasioni alla Fiorentina dopo un ottimo avvio di partita (culminato col gol di Krunic). Ma se una sconfitta al Franchi poteva essere un risultato 'prevedibile', o almeno nell'ordine delle cose, resta da sottolineare l'atteggiamento (soprattutto quello del primo tempo) della squadra del presidente Corsi. Intensità, idee di gioco ben precise, buona preparazione atletica (anche per merito della guida tecnica precedente) e tanto equilibrio sono caratteristiche fondamentali per raggiungere l'obiettivo finale, cioè la salvezza. E nonostante la sconfitta, mister Iachini potrà comunque trovare motivi per sorridere. Se l'atteggiamento ed il modo di stare in campo dei suoi continueranno ad essere questi, infatti, il sogno salvezza potrebbe diventare realtà anche prima del previsto.