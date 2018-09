L'Empoli non rinuncia alla sua identità: manca soltanto il gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salvarsi con il bel gioco è missione complicata. Da neopromossa, poi, è quasi un azzardo. Ci prova l'Empoli, che nel passaggio da Serie B a Serie A non cambia la sua natura. Non l'ha cambiata neanche oggi contro la Lazio: in campo con un nuovo modulo, ma senza abdicare all'idea di giocare sempre la palla.

È questa la ricetta di Andreazzoli, che batte un tasto ben preciso e non vuole cambiare l'identità dei suoi. I rischi? Produrre tanto, senza segnare: Caputo è andato a sbattere su Strakosha nel finale, ma prima di allora l'Empoli non aveva costruito occasioni clamorose. E La Gumina, dal suo ingresso in campo, ha confermato che il salto dal campionato cadetto va gestito con attenzione. Un messaggio per l'attaccante ex Palermo, ma anche per l'Empoli in generale: salvarsi giocando a calcio e senza parcheggiare il pullman davanti alla propria porta si può. Ma senza dimenticare la concretezza.