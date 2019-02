L'Empoli sorride col colpo Oberlin. Battute Genoa e Sampdoria

© foto di Imago/Image Sport

Dimitri Oberlin in Serie A con la maglia dell’Empoli. Un colpo a effetto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - per la rincorsa alla salvezza. Oberlin è stato prelevato dal Basilea con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni. Sei mesi in Italia per convincere sulle sue qualità, mostrate già in precedenza col Salisburgo, prima dell’ultima tappa svizzera dove ha continuato il suo percorso di crescita. L’interesse dell’Empoli ha avuto un’accelerata decisa, maturata nelle ultime 48 ore di trattative. Non è infatti un mistero che Oberlin fosse seguito da tempo dalla Sampdoria e soprattutto dal Genoa che, evidentemente, non hanno affondato il colpo. azionale svizzero da circa un anno, è un destro con buona tecnica e bravo negli spazi. Sono gli indicatori che hanno convinto gli scout empolesi.