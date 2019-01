L'ennesima batosta, un film già visto. Ma la Roma può rialzarsi subito

© foto di Federico Gaetano

"È il giorno più difficile nella mia storia di direttore sportivo, mai ho vissuto una partita così". Nelle parole del ds della Roma Monchi c'è tutta la delusione per una sconfitta di dimensioni epiche. Il 7-1 subito contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia mina le certezze di tutto l'ambiente giallorosso, che ora dovrà leccarsi le ferite in vista della sfida in campionato contro il Milan, fondamentale per la corsa al quarto posto.

Sul banco degli imputati, ovviamente, sale mister Eusebio Di Francesco, che ha subito frenato le voci sulle dimissioni: "Verranno fatte delle riflessioni e la società farà le sue. La partita di oggi ha legittimato alcuni aspetti che si erano intravisti nel corso dell’annata. Se mi dimetto? Lo escludo, nella mia testa non c’è mai questo pensiero". Ma di quali aspetti parla il tecnico abruzzese? Sicuramente una rosa troppo giovane, con pochi leader soprattutto nella zona nevralgica del campo. Le cessioni di Nainggolan e Strootman hanno aperto una voragine a livello di qualità e personalità, che Nzonzi e Cristante non sono riusciti a colmare totalmente. L'esplosione di Zaniolo non basta per salvare la baracca: servirà un deciso cambio di registro per dimenticare questa batosta, che somiglia paurosamente a quelle del passato. La Roma ci è ricascata, ma è ancora in tempo per non lasciarsi trasportare dalle onde che, inevitabilmente, si alzeranno nei prossimi giorni. Il match di domenica sera è troppo importante per il futuro del club e di Di Francesco.