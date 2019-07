L'ennesima estate da quasi partente: Alex Sandro, certezza Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ennesima quasi partenza e un nuovo anno da protagonista davanti. Cambia tutto, ancora una volta, per Alex Sandro: che sembrava in procinto di lasciare la Juventus e che invece, spiega Tuttosport, è pronto per una nuova stagione da titolare sulla mancina della difesa bianconera. Paris Saint-Germain e Real madrid restano sulle tracce del giocatore che ha rinnovato prima di Natale ma tutte le strade, oggi, portano più che mai allo Stadium. Per restarci.