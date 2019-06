L'ennesima estate di Darmian: finalmente quella giusta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro anni in Premier League possono bastare. Matteo Darmian è arrivato all'epilogo della sua esperienza al Manchester United, che l'aveva adocchiato, seguito e monitorato in occasione del Mondiale di Brasile 2014 con la casacca azzurra per poi tenerlo nel mirino fino all'estate successiva.

Esperienza dai due volti. Importante dal punto di vista professionale e non solo, perché fare i conti con una realtà diversa dalla propria arricchisce soprattutto la persona. L'impiego in campo, invece, è andato a diminuire col passare del tempo ma l'Italia l'ha sempre seguito per poi affondare il colpo e, forse, è arrivato il momento idoneo. La Juventus, l'Inter, il Milan ma anche il Napoli, la Roma e la Lazio hanno sempre mostrato un certo interesse nei riguardi dell'ex granata che adesso sembra aver deciso di salutare il campionato più ricco al mondo.

Concorrenza Valencia. Le voci su Darmian di nuovo in Serie A sono tornate in auge: le formazioni romane ci pensano, Conte potrebbe accoglierlo in nerazzurro e la Vecchia Signora potrebbe puntarci come alternativa ai titolarissimi. Il profilo del classe '89 interessa anche ai taronges, pronti per giocare di nuovo la Champions League. Il tutto con la voglia e l'obiettivo neanche troppo nascosto di riconquistare la chiamata della Nazionale, che per Darmian manca ormai da più di un anno.