L'ennesima generazione d'oro dell'Ajax. Quante stelle del futuro nella notte Champions

L'ennesimo ciclo d'oro dell'Ajax ha preso il via. E lo ha fatto con gioielli lucenti, pronti a diventare ancora una volta uomini mercato. Come nei cicli precedenti, e via andando, in passato, in una miniera senza fondo. Stavolta è l'ora di Ryan Gravenberch, chissà se diventerà Pogba ma il pedrigree sembra quello. Centrocampista centrale di fisico e delicatezza, gioca ora nei tre ma potenzialmente può fare sia il mediano che il trequartista. In difesa il gioiello più pregiato è fuor d'ogni dubbio Perr Schurrs, già sul tavolo delle italiane prima delle esplosione, ora di nuovo nel mirino delle big quando il cartellino ha avuto una valutazione più alta. Zero rischi, storia vecchia del mercato italiano, su Schurrs c'è pure il Barcellona. E poi la stella, Dusan Tadic, trequartista pure stasera, tra quelle che giocheranno dall'inizio.

Giovane Ajax Poi c'è una nidiata di ragazzi e talenti, pure loro, che scalpiteranno presumibilmente dalla panchina stasera ma pronti a giocare. Ten Hag porterà in panchina il 2001 Jurrien Timber, il crack brasiliano classe 2000 Antony, il 2000 mediano olandese Jurgen Ekkelenkamp, il coetaneo e portiere Kjell Scherpen, il puntero del 2002, olandese, Brian Brobbey. Figli della prossima generazione d'oro. Una miniera senza fondo, stanotte impegnata in un'altra gara pesante sotto le stelle d'Europa.