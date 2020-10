L'ennesima Juventus di Andrea Pirlo, al sesto esperimento tattico della carriera

vedi letture

Sei formazioni diverse. Andrea Pirlo ha sempre schierato in campo, dall'inizio, in queste sei partite, perché la gara contro il Napoli non s'è giocata per i noti fatti, soltanto due inamovibili. Danilo e Bonucci. Per il resto tanti, forse troppi cambiamenti nelle formazioni iniziali del tecnico, costretto al terzo pareggio di fila in Serie A.

Juventus-Sampdoria 3-0 (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (38' st Demiral); Cuadrado (33' st Bentancur), Rabiot, McKennie, Ramsey, Frabotta (22' st De Sciglio); Kulusevski (37' st Douglas Costa), Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Arthur, Rugani, Portanova, Vrioni, Caviglia. All.: Pirlo

Roma-Juventus 2-2 (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski (40' st Frabotta), Rabiot, McKennie (13' st Arthur), Ramsey (23' st Bentancur); Ronaldo, Morata (13' st Douglas Costa). A disp: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, De Sciglio, Portanova, Dybala, Vrioni. Allentore: Pirlo

Crotone-Juventus 1-1 (3-4-2-1): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Arthur (24' st Rabiot), Frabotta; Kulusevski (24' st Bernardeschi), Portanova (11' st Cuadrado); Morata. A disp: Szczesny, Chiellini, Dybala, Vrioni, Rafia, Peeters. All.: Pirlo

Dinamo Kiev-Juventus 0-2 (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (18' Demiral); Chiesa, Rabiot, Bentancur (34' st Arthur), Cuadrado; Ramsey (34' st Bernardeschi); Kulusevski (10' st Dybala), Morata. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Portanova. All.: Pirlo.

Juventus-Hellas Verona 1-1 (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci (30' st Frabotta), Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi (16' st Kulusevski); Ramsey (45' st Vrioni); Dybala, Morata. A disp.: Pinsoglio, Buffon, McKennie, Bentancur, Portanova, Rafia, Peeters. All.: Pirlo