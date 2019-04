L'ennesima meraviglia di Mazzarri, derby Juve con l'obiettivo Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Torino-Milan 2-0

Alzi la mano chi, lo scorso luglio, avrebbe puntato qualche euro sul Torino in corsa per la Champions a quattro turni dalla fine del campionato. Un lavoro ottimo, quello svolto da Walter Mazzarri, che va ad aggiungersi ai suoi piccoli miracoli compiuti nel corso della carriera. Dalla salvezza della Reggina nonostante la penalizzazione - restando alla sua esperienza in A - al ritorno in Champions del Napoli con i vari Lavezzi, Hamsik e Cavani, fino ai dissapori in salsa interista nonostante la qualificazione alle coppe.

L'ultimo capolavoro. Ora Mazzarri vede l'Europa sempre più vicina alla guida dei granata dopo aver costruito una squadra a dir poco solida, con tanti calciatori che insieme formano un ottimo gruppo. La vittoria contro il Milan è forse la serata migliore vissuta finora dal gruppo granata, anche se l'obiettivo è quello di stupire venerdì prossimo nel derby della Mole contro la Juventus già campione d'Italia. Non sarà facile, per il Toro, superare i bianconeri che certamente non regaleranno nulla ai rivali cittadini.

Merito del gruppo. Il Torino si trova ora al quinto posto dopo aver agganciato il Milan a quota 56 punti, ma l'Atalanta domani può volare a quota 59 scalzando tutti dalla corsa alla quarta piazza. I granata sognano intanto la massima competizione continentale con pieno merito, frutto di un ottimo lavoro e di un gruppo maturato poco alla volta. Senza troppa fretta, ma che può esplodere definitivamente nelle prossime settimane.

Juve, Sassuolo, Empoli e Lazio. Il calendario forse non sorride appieno al Torino, che però si giocherà con pieno merito le ambizioni Champions. Altrimenti, l'Europa League non dovrà assolutamente rappresentare un traguardo di secondo piano. Tutt'altro.