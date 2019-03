L'ennesima occasione: l'Europa passa anche dai gol di Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol realizzato contro il ChievoVerona potrebbe aver scritto la parola fine sul periodo più complicato nella carriera di Simone Zaza. L'attaccante lucano, entrato nella ripresa al posto di Lukic, ha cambiato il volto della sfida ed è tornato alla rete nei minuti di recupero, esattamente dopo un girone. Oggi, mister Mazzarri gli concede l'ennesima chance da titolare al fianco di Belotti: una coppia che ancora non è riuscita a convincere pienamente, ma in cui il Torino crede fermamente per continuare a sognare una qualificazione alle prossime coppe europee, che sarebbe un traguardo straordinario e per certi versi insperato a inizio stagione. C'è grandissimo entusiasmo in casa granata, come testimonia l'impressionante esodo di tifosi, giunti in massa a Frosinone. Per raggiungere l'impresa servirà anche il miglior Zaza.