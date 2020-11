L'entourage di Joao Mario: "A Lisbona in prestito per ritrovarsi. Poi parleremo con l'Inter"

vedi letture

Umberto Riva, socio di Federico Pastorello e dunque parte dell'entourage di Joao Mario, ha parlato a Fcinternews.it del presente e del futuro del proprio assistito: "C'erano molte possibilità per lui dopo il buon rendimento a Mosca, anche due squadre italiane, ma quando ha sentito dell'interesse dello Sporting, ha sempre privilegiato il ritorno a casa. E' partito in prestito secco, senza diritto di riscatto. Alla fine della stagione poi ne riparleremo. In questo senso dobbiamo ringraziare l'Inter, hanno capito le esigenze del ragazzo e ne hanno agevolato la partenza. In futuro penso che tornerà in un top club perché è la sua dimensione. Ora speriamo possa trionfare a Lisbona, poi il suo posto è la Champions, ne siamo convinti".