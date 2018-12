L'entusiasmo croato sfida l'esperienza del Plzen: Olmo da tenere d'occhio

Fonte: con la collaborazione di Bonan, Losapio, Mocciaro

Il Viktoria Plzen è attualmente secondo nel campionato ceco, alle spalle della grande favorita Slavia Praga. Una stagione estremamente positiva, finora, considerando il cammino compiuto in ambito internazionale. Pur non potendo contare su elementi di spicco, il tecnico Pavel Vrba è riuscito ad ovviare alle carenze tecniche consolidando un gioco pragmatico ed efficace.

Un'attesa lunga 49 anni. Da tanto la Dinamo Zagabria non si ripresentava nella seconda parte della stagione ancora in corsa in una competizione europea. Allora rappresentava la Jugoslavia in Coppa delle Coppe, oggi centra il primo traguardo per la Croazia. Squadra sulla carta fra le più abbordabili, ma l'aver vinto un girone davanti a Fenerbahçe e Anderlecht induce alla prudenza.

Percorso in Europa del Plzen

Arrivato terzo nel Gruppo G di Champions League, quello di Real Madrid e Roma, il Viktoria Plzen ha duellato fin dalla prima partita del raggruppamento col CSKA Mosca (finito a pari merito con 7 punti). Decisivo lo scontro diretto, con l'1-2 ottenuto dai cechi sul campo dei russi alla penultima giornata.

Viktoria Plzen-CSKA Mosca 2-2

Roma-Viktoria Plzen 5-0

Real Madrid-Viktoria Plzen 2-1

Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-2

Viktoria Plzen-Roma 2-1

Percorso in Europa della Dinamo Zagabria

Stagione europea iniziata a fine luglio col percorso in Champions League. Torneo per il quale la squadra aveva il pass fino a mezz'ora dalla fine della sfida contro lo Young Boys, prima che un uno-due firmato Hoarau gelasse il "Maksimir". Cammino eccellente in Europa League con qualificazione ottenuta in anticipo e conti di fatto chiusi vincendo contro Fenerbahçe e Anderlecht nelle prime due giornate.

Dinamo Zagabria-Hapoel Be'er Sheva 5-0

Hapoel Be'er Sheva-Dinamo Zagabria 2-2

Astana-Dinamo Zagabria 0-2

Dinamo Zagabria-Astana 1-0

Young Boys-Dinamo Zagabria 1-1

Dinamo Zagabria-Young Boys 1-2

Dinamo Zagabria-Fenerbahçe 4-1

Anderlecht-Dinamo Zagabria 0-2

Spartak Trnava-Dinamo Zagabria 1-2

Dinamo Zagabria-Spartak Trnava 3-1

Fenerbahçe-Dinamo Zagabria 0-0

Dinamo Zagabria-Anderlecht 0-0

La stella del Plzen - Michael Krmencik

Nonostante l'infortunio e i dubbi sulle sue condizioni fisiche, la stella del Viktoria Plzen resta l'attaccante Michael Krmencik. Classe 1993, l'ex Dukla Praga può giocare esterno d'attacco su entrambe le fasce e vanta già 11 presenze e sei gol con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca.

La stella della Dinamo Zagabria - Dani Olmo

La Croazia è terra di grandi talenti che si mettono in luce quasi sempre nella Dinamo per poi prendere il volo verso campionati più importanti. Per questo sorprende come l'uomo in vetrina di quest'anno sia uno spagnolo: 20 anni, trequartista, Olmo gioca a Zagabria dall'età di 16 anni. 4 presenze con l'Under 21 delle Furie rosse, è giocatore di grande tecnica e agilità ed è finito nel mirino del Milan per ammissione del suo agente. Ma non solo: Barcellona, Dortmund e squadre di Premier League lo stanno monitorando.

L'undici tipo del Plzen

Schierato in campo con un 4-2-3-1 estremamente flessibile, in avanti è Chory al momento ad aver preso il posto dell'infortuna to e stella della squadra Krmencik. In difesa, costante la presenza come terzino sinistro dell'ex Modena Limbersky.

Hruska; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Kovarik, Cermak, Petrzela, Chory.

L'undici tipo della Dinamo Zagabria

Nenad Bjelica, noto al calcio italiano per aver allenato lo Spezia, punta a un 4-1-4-1 offensivo che all'occorrenza si trasforma in 4-3-3

Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Dilaver, Rrahmani; Ademi; Hajrovic, Gojak, Olmo, Orsic; Gavranovic

Percentuali passaggio del turno: Viktoria Plzen 45% - Dinamo Zagabria 55%