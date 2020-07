L'equivoco tattico con sfondo di mercato. Inter, la convivenza Eriksen-Brozovic è complicata

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa un punto sull'Inter a metà fra il mercato e le questioni tattiche. Nello specifico, si legge, in casa nerazzurra esiste una difficoltà di convivenza fra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. L'analisi parte dal ruolo del croato nella sfida contro la Roma: Brozovic in quel caso è stato schierato nella vecchia posizione di trequartista, proprio al posto del danese.

L'ex Tottenham dal suo arrivo all'Inter ha vissuto un buon momento subito dopo il lockdown, alla ripresa. Il primo match di livello è stato quello contro la Sampdoria, quando Brozovic era infortunato. In totale il 77 ha saltato 4 gare, 3 delle quali hanno visto Eriksen titolare e protagonista di partite a buon livello. Contro il Bologna i due erano in campo insieme e l'Inter ha perso, in totale 75' di convivenza. La titolarità contemporanea si è ripetuta contro la SPAL e nonostante la vittoria ampia a tratti si è visto chiaramente come i due tendano a pestarsi i piedi in determinate zone del campo. Di fatto, a Ferrara Brozovic è sembrato più un interno di fatica che non un regista vero e proprio. Le ultime 4 partite daranno un'indicazione in più in vista del mercato, ma come detto la sensazione è che uno dei due sia di troppo. L'Inter continua a sostenere l'acquisto invernale di Eriksen e ha voglia di vederlo all'interno di un campionato intero e normale. Mentre Brozovic, a differenza di 12 mesi fa, non sarebbe più intoccabile di fronte ad un'offerta importante.